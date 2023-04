Die Zürcher Kantonalbank unterstützt das queere Filmfestival Pink Apple Festival seit 2010 als Hauptpartnerin und ist auch mit einem kreativen Trailer vor jedem Film am Festival vertreten. Auch dieses Jahr will die ZKB ihr Engagement unter dem Motto «Wir leben Diversity» unterhaltsam unterstreichen und hat gemeinsam mit TBWA\Zürich und Stories den Trailer-Film «Romeo, Julia und Paola» umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die weltbekannte Tragödie wurde von den Giger Brothers neu inszeniert und erhält für Pink Apple einen neuen und überraschenden Twist. Ganz entsprechend der Botschaft des Filmes: «Geschichten neu erzählen.»

Verantwortlich bei ZKB: Markus Sulzer (Projektleiter Corporate Citizenship); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Angelo Sciullo, Katharina Binder, Sarah Rüegger (Kreation), Jasmine Segginger (Beratung); Verantwortlich bei Stories: Flurin & Silvan Giger (Regie), Silvan Giger (DoP), Julia Morf (Styling/Requisite), Erica Büsser, Patrick Kästli (Make-Up), Yves Bollag & Michèle Seligmann (Exe. Producer), Heike Schreyer (Production Coordinator), Flurin & Silvan Giger (Editing), Chenyi Guo, Leance Volschenk (Postproduction Coordinator), Jürgen Kupka (Color-Grading), Tonstudio Z (Sound Design, Mischung), Special Thanks to Theater Neumarkt, Villa Bleuler, Eberle Filmequipment, Blowup-Studio Licht. (pd/wid)