Wer kennt schon einen passenden Anwalt, wenn man wegen Kündigung, Vertragsbruch oder vor einer Scheidung schnell einen braucht? Ab sofort ist die Lösung nur wenige Klicks entfernt: Auf der Anwaltsplattform getyourlawyer.ch finden Private und KMU innert Stunden einfach und kostenlos den passenden Anwalt und können direkt auf dem Online-Portal mit ihm zusammenarbeiten. Seit Juni 2018 ist das Start-up in einer Partnerschaft mit dem Beobachter verknüpft.



Serviceplan Suisse entwickelte in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden eine Kampagne, welche die Bekanntheit des neuen Angebots in analogen und digitalen Medien schnell aufbaut und es bei allen Deutschschweizern top-of-mind macht.

«Wir wollten mit einer plakativen, schnellen und symbolträchtigen Umsetzung Geschichten im Kopf entstehen lassen, die den Nutzen des neuen Angebots emotional verankern», wird Executive Creative Director Raul Serrat zitiert. Entstanden seien drei Motive zu den – nicht nur gegenwärtig sehr aktuellen – Gründen, einen Anwalt aufzusuchen: ein Mouthgag symbolisiert die Probleme eines KMU mit Knebelverträgen, der blaue Brief repräsentiert Ärger mit dem Arbeitgeber und ein fliegender Spaghettiteller den Ehekrach vor der Scheidung.





Die Kampagne wird seit Freitag in diversen Titeln und Portalen der Ringier Axel Springer Gruppe ausgerollt.

Verantwortlich bei getyourlawyer.ch und RASCH Gruppe: Dominic Rogger (CEO), Muriel Völkle (COO), Matthias Isler (CTO), Michael Mörsch (CDO RASCH) Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Michael Kathe, Thomas Lüber (Creative Direction), Tizian Lienhard (Art Direction), Jan Krohn (Text), Daniela Steffen, Livia Küpfert (Beratung), Eliane Bachmann (Art Buying), Carmen Anderegg (Polygraphie), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Jonathan Heyer (Fotografie), AschmannKlauser (Postproduction). (pd/wid)