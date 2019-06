Y&R Wunderman: Wenn Blitze Wurzeln schlagen

Elektroautos seien am klimafreundlichsten. Zumindest in der Schweiz. Das haben Forscher des Paul Scherrer Instituts herausgefunden, wie Y&R Wunderman in einer Mitteilung schreibt. Für den rein elektrischen Audi E-tron, der im weltweit ersten CO2-neutralen Werk für Premium-Grossserienproduktion in Brüssel vom Band läuft, hat Y&R Wunderman nun ein Visual kreiert, das die Themen Elektrizität und Natur überraschend verbindet.





Was auf den ersten Blick wie ein Blitz erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Wurzel in der Erde. Und steht damit sinnbildlich für die Umweltfreundlichkeit des e-tron. Das Visual wird sowohl online als auch offline eingesetzt.

