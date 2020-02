In vielen Bereichen herrscht heute Fachkräftemangel – vor allem im Bereich der Pflegeberufe. Seit Jahren wird nicht einmal die Hälfte des Bedarfs an diplomierten Pflegefachleuten ausgebildet. Bis Anfang 2019 gab es über 14'000 Abschlüsse zu wenig. Und bis im Jahr 2025 werden insgesamt 218'000 Personen im Pflegebereich gebraucht. Lange Zeit konnten sich die Institutionen darauf verlassen, diese aus dem Ausland zu rekrutieren. Heute geht das nicht mehr so einfach, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «Haute École ARC santé» hat deshalb anfangs Jahr Openroom damit beauftragt, eine Plakatkampagne für den Pflegeberuf, respektive den «Bachelor en soins infirmiers» zu entwickeln. Die Zürcher Kommunikationsagentur hat sich die Aufgabe wortwörtlich zu Herzen genommen und sich eine emotionale Kampagne ausgedacht, die die Zielgruppe zeigt: Jungen Menschen, die bei ihrer zukünftigen Berufswahl auf ihr Herz hören. Dieses stark emotional konnotierte Konzept zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen.

Zu sehen ist die Kampagne aktuell in Form von Plakaten und als Busbeschriftung sowie durch gezielte Aktionen in den sozialen Netzwerken und in der Region Bern, Neuchâtel und Jura.

Verantwortlich bei Haute École ARC santé: Mathieu Berberat (Chargé de communication) Mathias Froidevaux (Marketing); verantwortlich bei Openroom: Eric Voser (Creative Direction/Strategie), John Leuppi (Text und Konzept), Dagmara Garner (Beratung / Social Media) Monica Kissling (Client Service Director), Andreas Konrad (Art Direction) Remo Wyss (Digital Art Direction), Seppi Hochfellner (Fotografie). (pd/cbe)

