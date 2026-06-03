Publiziert am 03.06.2026

Einen misslungenen Pony, einen Ferienflirt mit Ablaufdatum und die Rücksendung von Erinnerungen an die Ex: Mit drei neuen Spots zeigt die Kreativagentur Marty-Trezzini die Onlinedienste der Post in Szenen, die jeder kennt aber selten nach Plan verlaufen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.







Die Kurzfilme starten bewusst wie Ausschnitte aus einer Romantic Comedy, landen dann aber im Alltag. Der dramaturgische Kniff dient einem konkreten Zweck: Die Onlinedienste der Post sollen als das erlebbar werden, was sie sind, nämlich digitale Lösungen, die auch dann funktionieren, wenn sich die Lage spontan ändert. Die Kampagne ist auf sämtlichen digitalen Kanälen sowie auf Social Media zu sehen. (pd/spo)