Publiziert am 03.05.2026

Die Kampagne steht unter dem Claim «Für Menschen. Fürs Leben» und fasst den Markenkern in einem Wort zusammen: menschenzentriert. Das KSW positioniert sich als das Spital im Grossraum Winterthur, das fachliche Kompetenz mit menschlicher Empathie verbindet. Drei medizinische Schwerpunkte bilden die inhaltliche Basis: Geburten, Tumorbehandlung und Altersmedizin.

Visuell setzt die Kampagne auf Nahaufnahmen, die den Blick direkt auf die Menschen lenken. Emotionale Headlines verbinden medizinische Anliegen mit persönlichen Geschichten und Merkmalen – mit dem Ziel, deutlich zu machen, dass hinter jeder Diagnose zunächst ein Mensch steht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Herzstück der Kampagne ist ein Imagefilm, der Momentaufnahmen aus dem Spitalalltag zeigt: ein frischgebackener Vater, der gegen den Schlaf kämpft, oder ein Krebspatient, der im Spital mit seinem Kind zum Drachenbezwinger wird.

Die Kampagne wird im Grossraum Winterthur breit ausgespielt – über Out-of-Home und Digital-Out-of-Home, Social Media, Printmedien, den regionalen öffentlichen Verkehr sowie das Web.

(pd/cbe)