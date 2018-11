Die Werbekampagnen von Galaxus und Digitec für die Weihnachtszeit sind seit Montag live. Bei Galaxus handelt es sich um eine Neuauflage der «Wir haben die Produkte, du das Leben»-Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieses Mal spielt die Galaxus-Kampagne in den verschneiten Bergen. Die TV-Spots zeigen drei Mal das gleiche Winterabenteuer – stets mit unterschiedlichem Ausgang und ohne Happyend.

Die Clips starten mit dem Einstieg in eine vermeintlich perfekte Winterwelt: Schmeichelhaftes Licht, ansprechende Musik und schöne Szenerien. Doch plötzlich schlägt die Stimmung um: Das Licht wird härter, statt Musik hört man Alltagsgeräusche und die scheinbar perfekte Idylle beginnt zu bröckeln: «Plötzlich regiert der Alltag und mittendrin unsere Produkte», schreibt Galaxus.



Ab dem 26. November werden die TV-Spots mit statischen Sujets erweitert.









Digitec nimmt ihre Community-Kampagne wieder auf, bei der echte Kundenmeinungen präsentiert werden. Oberstes Ziel von Digitec sei es, dass die Kunden das für sie richtige Produkt im Sortiment finden würden. Dabei sollen ihnen über 260’000 ehrliche Bewertungen von anderen Kunden helfen. «Inspiration für unsere Sujets haben wir dank eurer Beiträge in der Community gefunden», schreibt Digitec auf der Landingpage.

Die TV-Spots kommen auf Deutsch und Französisch zum Einsatz:









Zudem wurden Plakatsujets kreiert – auch diese auf Deutsch und Französisch.





Alle Spots spielt Digitec Galaxus via TV und Online-Banner aus. Die Sujets sind crossmedial in Out of Home sowie Out of Home Digital zu sehen sowie als Online-Banner und Printanzeigen. Die beiden Kampagnen laufen je nach Medium bis zu sieben Wochen lang.

Hinter der Idee, dem Konzept und der Umsetzung der beiden Kampagnen stehen Digitec Galaxus sowie Plan B Film.

