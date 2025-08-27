Rosarot: Wenn der Böse Opernsänger wäre

Publiziert am 27.08.2025

Armon Orlik als teetrinkender englischer Gentleman oder Michael Ledermann als Opernsäger: Für IP-Suisse setzt die Agentur Rosarot bekannte Schwinger in hypothetischen Berufen in Szene. Anlass der Kampagne ist das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF), das am Wochenende stattfindet, heisst es in einer Mitteilung.









Die Zürcher Kreativagentur Rosarot entwickelte für jeden der vier Spitzenschwinger Armon Orlik, Curdin Orlik, Michael Ledermann und Romain Collaud einen eigenen Spot. Das Konzept dreht sich um die hypothetische Frage, welche Berufe die Athleten ausüben würden, wenn sie keine Schwinger wären. «Das wäre natürlich in Ordnung, ist aber glücklicherweise nur eine hypothetische Frage», kommentiert Anne Willimann, Marketingleiterin von IP-Suisse, das Kampagnenkonzept, in der Mitteilung.

Die Videospots werden auf allen digitalen Kanälen ausgestrahlt. Zusätzlich wurden für die Social-Media-Auftritte von IP-Suisse weitere Inhalte mit alternativen Outfits der vier Schwinger erstellt. (pd/spo)