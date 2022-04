Die Bank Thalwil ist seit 1841 eine vorwiegend regional tätige Bank am linken Zürichsee-Ufer mit Hauptsitz in Thalwil und Geschäftsstellen in Kilchberg, Adliswil und Langnau am Albis.

Seit sieben Jahren positioniert sich die Bank Thalwil als «Die Bankwerker»: Tatkräftig, bodenständig und anständig. Den Menschen und der Region verpflichtet.

2020 wurde Ruf Lanz beauftragt, die bestehende Positionierung der «Bankwerker» weiter zu entwickeln. Dazu Beat Ruch, Leiter Marketing & Kommunikation: «Ruf Lanz hat es geschafft, unsere Haltung und unsere Werte mit frischen Ideen und Impulsen noch prägnanter nach aussen zu tragen.»

Nach einer ersten Plakatserie im Jahr 2021 folgt nun die nächste Sujet-Staffel. Pointierte Schlagzeilen im eigenständigen Layout sollen erneut herausschälen, dass die Bank Thalwil aus anderem Holz geschnitzt ist als herkömmliche Finanzinstitute, heisst es in der Mitteilung dazu.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Spezialplakat, das sich über den Raum zwischen zwei Plakatflächen erstreckt. Es wirbt auffällig dafür, Lücken in der Vorsorge zu schliessen.

Verantwortlich bei der Bank Thalwil Genossenschaft: Beat Ruch (Leiter Marketing & Kommunikation, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung) (pd/wid)