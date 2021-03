Ruf Lanz: Bank Thalwil ist aus anderem Holz geschnitzt

Die Bank Thalwil ist seit 1841 eine vorwiegend regional tätige Bank am linken Zürichsee-Ufer mit Hauptsitz in Thalwil und Geschäftsstellen in Kilchberg, Adliswil und Langnau am Albis. So heisst es in einer Mitteilung von Ruf Lanz vom Montag.

«Seit sechs Jahren positioniert sich die Bank Thalwil als ‹Die Bankwerker›: Verlässlich, tatkräftig, bodenständig und anständig. Den Menschen und der Region verpflichtet», schreibt Ruf Lanz.

Die Agentur wurde damit beauftragt, die bestehende Positionierung der «Bankwerker» weiter zu entwickeln. Beat Ruch, Leiter Marketing & Kommunikation, lässt sich wie folgt zitieren: «Liebgewonnenes beibehalten und Neues herausschälen war die Devise. Ruf Lanz hat diese knifflige Aufgabe angenommen und einen frischen Auftritt geschaffen, der uns alle überzeugte.»









Das Resultat ist nun auf zahlreichen Plakaten zu sehen: Die pointierten Schlagzeilen im neu gezimmerten Layout zeigen laut Mitteilung, «dass die Bank Thalwil aus einem anderen Holz geschnitzt ist als herkömmliche Banken». Und gerade darum in der Region von vielen geschätzt werde.

Flankierend kommuniziert die Bank ihre sozialen, sportlichen und kulturellen Engagements in den regionalen Printmedien. Mit profilierenden Schlagzeilen wie «Wir Bankwerker unterstützen auch den Geistreichtum» (Kultur) oder «Wir Bankwerker tragen lieber soziale Verantwortung als Krawatten» (Soziales).

Verantwortlich bei der Bank Thalwil Genossenschaft: Beat Ruch, Leiter Marketing & Kommunikation, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung; verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Lara Cavelti, Miro Poffa (Beratung). (pd/lol)