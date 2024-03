Während dem Frühlingserwachen blühen nicht nur die Blumen auf, sondern auch allergische Reaktionen. In der Schweiz leidet etwa jede fünfte Person unter solchen Symptomen. Die Initiative «Ihre Apotheke. Der direkte Weg zur Besserung.» des Gesundheitsfachhandels soll die Bevölkerung sensibilisieren, die Apotheke als erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen aufzusuchen.

Seit März ist die auffällige grüne Kampagne, welche von Andfrank zusammen mit dem Verein Bündnis Gesundheitsfachhandel umgesetzt wurde, wieder in der ganzen Schweiz auf prominenten Werbeflächen zu sehen, heisst es in einer Mitteilung. Mit der wiedererkennbaren Gestaltung und prägnanten Claims, welche die visuelle Identität der Kampagne präge, werde die Botschaft auf den Punkt gebracht – die Apotheke, der direkte Weg zur Besserung.

Mit einem Mediamix aus offline und online wird die Kampagne reichweitenstark in der ganzen Schweiz ausgestrahlt. Über klassische Medien wie TV, OOH und DOOH auf prominenten Flächen in der Schweiz, Anzeigen, ausgewählten Influencerinnen und Influencern, Social Media Ads sowie Bannerwerbung. Ebenfalls findet eine Präsenz am POS der teilnehmenden Apotheken statt.

Kampagnenleitung: Verein Bündnis Gesundheitsfachhandel GFH; verantwortlich bei Andfrank (Umsetzung/Konzeption/Design): Kathrin Summerauer (Gesamtverantwortung), Amelie Teufel (Beratung), Tatjana Joos (Beratung), Vivian Darges (Graphic Design), Stefanie Hagemeister (Media). (pd/cbe)