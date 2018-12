«Na, altes Haus, packen wir’s an!», so der freche Gartenzwerg, der im Rahmen der landesweiten Kampagne «Ärmelhoch» zum sinnvollen Sanieren und Bauen aufruft. Die Kampagne von Minergie Schweiz zielt in erster Linie auf Hausbesitzer, die nichts von den alljährlichen Förderbeiträgen des Bundes für energieeffiziente Sanierungen und Neubauten wissen. Das Motto lautet: «Jetzt sanieren und kassieren!», wie es in einer Mitteilung heisst.

















Die Basler Agentur Kreisvier Communications hat Minergie bei den Werbemassnahmen und in der Kommunikation zu «Ärmelhoch» begleitet. Die Agentur hat das «flotte Maskottchen» in seinen verschiedenen Ausprägungen konzipiert – als gezeichneten Witzbold sowie als lebensgrosse Statue – und weitere Massnahmen wie Microsite, Newsletter, OOH, Online-Banner und Social-Media-Massnahmen umgesetzt.



Verantwortlich bei Minergie Schweiz: Robert Witte, Andreas Meyer; verantwortlich bei Kreisvier Communications: Sven Kahler, Achim Kaufmann, Nadja Eggs, Svenja Nyffeler, Jana Kipfer (Kreation), Thomas Bauer, Mischa Sprecher, Mika Mäkinen (Webentwicklung), Alexandra Kellenberger, Andula Swendrowski, Anne Müller (Beratung); Partner: Frontwork, TWMedia; Illustrationen: Patrick Graf. (pd/as)