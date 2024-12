Neu Creative Agency: Wenn der gelbe Riese auf Grün trifft

Publiziert am 11.12.2024

Die Post ist täglich in der Schweiz unterwegs und bewegt Waren, Personen und Daten. Der grosse Energieaufwand bringt Herausforderungen und Chancen beim Umgang mit Klima und Energie, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Post nutze diese seit jeher, um bei Nachhaltigkeitsthemen voranzugehen und eine Vorbildrolle einzunehmen.

So investierte die Post zum Beispiel früh bei Fahrzeugen, Gebäuden, Anlagen und Geräten in energieeffizientere Technologien, nutzt ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Energien und baut die Anstrengungen laufend aus. Die laut Mitteilung grösste Elektroflotte der Schweiz betreibt sie seit Jahren mit Ökostrom – und viele weitere Massnahmen sollen dazu beitragen, dass das Ziel der vollständig klimaneutralen Wertschöpfungskette und damit gesamthaften Netto-Null-Klimabilanz per 2040 erreicht werden kann.

Das von der Agentur Neu entwickelte Konzept #GelbGrün integriert die Kommunikation rund um die unterschiedlichen Klima- und Energiethemen unter einem gemeinsamen inhaltlichen und visuellen Dach. Die Einfachheit und Prägnanz von #GelbGrün ermöglichen die plakative, konsistente Kommunikation auf ganz unterschiedlichen Ebenen und Medien.

Im Vordergrund standen bei der Lancierung zunächst die Nutzung von eigenen Touchpoints – und zwar dort, wo die Post in Sachen Nachhaltigkeit täglich einen Unterschied macht. Vom Briefkasten über Zustellfahrzeuge bis zu Filialen, aber auch bei der Nutzung digitaler Services sorgt #GelbGrün für einen plakativen, grünen Faden. Nachhaltigkeit soll damit beim Kontakt mit der Post so omnipräsent wahrgenommen werden, wie sie vom gelbgrünen Unternehmen gelebt wird.

Über Social Media ausgespielte Content-Formate vertiefen verschiedene Schwerpunkte, von der Elektromobilität bis zur Nutzung von Dächern der Verteilzentren als Lebensräume für Bienen. (pd/cbe)