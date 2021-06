Farner: Wenn der Hai mit aufs Selfie will

Der Touring Club Schweiz ist «der grösste und relevanteste Mobilitätsclub der Schweiz», wie es in einer Mitteilung heisst. Nur der TCS biete seinen Mitgliedern aus einer Hand Rat, Schutz und Hilfe zugleich. Egal ob diese mit dem Auto, dem Velo oder im ÖV unterwegs seien. Der TCS kümmere sich tatkräftig um seine Mitglieder: Hier in der Schweiz und im Ausland.

Die aktuelle Clubkampagne ist seit einer Woche live, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Erarbeitet hat sie der TCS in Zusammenarbeit mit seiner neuen Leadagentur Farner Consulting. Die Kampagne baut auf der bereits seit Jahren bewährten Klammer «Auch bei … hilft der TCS» auf, wurde aber auf drei Achsen strategisch weiterentwickelt:

Weiterentwicklung 1: Bewegteres Storytelling

Die Kampagne zeigt das bewegte Leben von Familien in voller Bandbreite. Das lustvolle Unterwegssein, aber eben auch wie schnell dies in Sorgen und Schaden kippen kann, wenn Murphy’s Law zuschlägt. Mit mehreren Kurzvideos, die Geschichten aus dem bewegten Leben erzählen, kann so einfach und emotional vermittelt werden, wie der TCS in unterschiedlichsten Situationen hilft, berät und schützt.

Die Storys funktionieren laut Mitteilung sowohl als Kurzfilme wie auch als Plakat/Still-Umsetzungen.

Weiterentwicklung 2: Look & Feel

Um diese Art des Storytellings möglich zu machen, wurde ein völlig neuer Look & Feel entwickelt. In enger Zusammenarbeit zwischen TCS, Farner und dem Animation Designer Neil Stubbings wurde die Familie Turrini ins Leben gerufen. Die sorgfältig und liebevoll entwickelten Charaktere der vierköpfigen Familie machen das neue bewegte Storytelling des TCS in einer neuen gelben Erlebniswelt möglich.

Weiterentwicklung 3: Durchgehende Customer Journey Experience

Für die Kampagne wurden neue Formate und Assets entlang der gesamten Customer Journey entwickelt, so dass auch die «Reise» zur TCS Mitgliedschaft durch die gesamte Kampagnen-Journey zu einem stimmigeren Erlebnis für die angesprochenen TCS-Zielgruppen wird: von Plakaten über Bumper-, Story- & Testimonial-Ads bis zu mehreren Landing Pages und Behavior Design optimierten Conversion Ads.

Verantwortlich bei TCS: Dierk Schehrer (Leiter Marketing Kommunikation), Alain Götschi (Marketing Project Manager), Matthias Kienast (Online Marketing Manager SEM/Data); verantwortlich bei Farner: Daniel Jörg (Practice Head Marketing Communications), Philipp Skrabal (Chief Creative Officer), Hanja Heuss (Creative Director), Jonas Brändli (Senior Consultant), Nicolas Glauser (Senior Consultant & Head of Performance Marketing), Aleksandar Sofranac (Senior Art Director), Ennio Cadau (Senior Texter), Nadja Gysin (Senior Consultant), Lukas Günter (Associate Consultant Content Marketing), Tjabrina Penazzi (Polygrafin), Daphne Abderhalen (Motion Designer); weitere Partner: Neil Stubbings (Regie, Design, Animation), netzeffekt (Konzeption, Design und Umsetzung der Landing Pages), Jingle Jungle Tonstudios (Musik und Sound-Design), Ansichtssache (Litho). (pd/cbe)