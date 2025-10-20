Publiziert am 20.10.2025

Die Kampagne, die von Neu Creative Agency entwickelt wurde, will Eltern daran erinnern, dass es Alternativen gibt, bevor sie ihren Frust am Kind auslassen, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum steht ein Film, der eine Mutter und einen Vater in einer angespannten Alltagssituation zeigt. Beide sind kurz vor einem Wutausbruch – visualisiert durch brennende Lunten, die sich gefährlich nähern.

Die begleitenden Plakate zeigen Elternteile mit brennender Lunte und der Aufforderung: «Bevor du in die Luft gehst: geh an die Luft». Kurz hinausgehen und sich aus der Situation zu nehmen, ist eine von mehreren Handlungsalternativen, die die Kampagne vorschlägt.

Auf der Website kinderschutz.ch bietet die Organisation Tipps und Kurse an, die Eltern dabei unterstützen sollen, in angespannten Momenten innezuhalten und bewusst zu reagieren. Die Kampagne will Eltern stärken, den Erziehungsalltag ruhiger und gewaltfrei zu gestalten. (pd/spo)