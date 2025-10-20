Die begleitenden Plakate zeigen Elternteile mit brennender Lunte und der Aufforderung: «Bevor du in die Luft gehst: geh an die Luft». Kurz hinausgehen und sich aus der Situation zu nehmen, ist eine von mehreren Handlungsalternativen, die die Kampagne vorschlägt.
Auf der Website kinderschutz.ch bietet die Organisation Tipps und Kurse an, die Eltern dabei unterstützen sollen, in angespannten Momenten innezuhalten und bewusst zu reagieren. Die Kampagne will Eltern stärken, den Erziehungsalltag ruhiger und gewaltfrei zu gestalten. (pd/spo)
