Coop startet mit dem «Abenteuer Kräutergarten» in den Frühling. Mit Wende-Plüschtieren und Saatkugeln für Küchenkräuter läutet der Detailhändler die Wonnemonate ein. Kommuniziert wird die Sammelpromotion von Valencia Kommunikation, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Zur Auswahl stehen unter anderem drei verschiedene Wende-Plüschfiguren, welche mit Sammelmarken ergattert werden können. Der Clou: Mit wenigen Handgriffen lässt sich bei den Figuren das Innere nach aussen kehren. So wird der lustige Schmetterling zur fröhlichen Raupe, die freche Biene zur leuchtenden Sonnenblume und der Marienkäfer zum Glücksklee. Als weitere Sammelprämien gibt es vier verschiedene Saatkugeln und bunte Pflanzentöpfe. Mit deren Hilfe spriessen auf Schweizer Balkonen und Fensterbrettern bald frische Kresse, Basilikum, Petersilie und Schnittlauch.

Valencia Kommunikation wurde mit der gesamten Bewerbung der Sammelaktion betraut und sorgte für einen markanten Auftritt, wie es weiter heisst. Ein TV-Spot in zwei verschiedenen Längen setzt die Artikel im Rahmen einer Kinder-Zaubershow in Szene. Dem Grundthema des Spots wurde ein umfangreiches, auf die einzelnen Kanäle abgestimmtes Online-Massnahmenpaket entwickelt. Auf YouTube setzen drei Bumper-Spots die verschiedenen Prämien in den Fokus. Speziell für den Einsatz in Social-Media-Kanälen wurden zielgruppengerechte Kurz-Spots entwickelt und auf diversen Newsportalen wird ein passend gestalteter Brand Day für Aufmerksamkeit sorgen. Weiter umfasste der Auftrag neben einem prägnanten Visual auch diverse POS-Werbemittel, sowie ein Sammelheft und ein Mailing. Mit ihrer integrierten Arbeitsweise und langjährigen Promotionserfahrung stellte die Agentur sicher, dass alle On- und Offline-Massnahmen aus einem Guss daherkommen.

Die Promotion «Abenteuer Kräutergarten» läuft vom 28. Februar bis 11. April 2020 in den Coop-Supermärkten sowie bei Coop City, Coop Bau+Hobby, coop@home und im Coop-Restaurant. Pro zehn Franken Einkauf erhalten Kunden eine Sammelmarke.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marktbearbeitung), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Rahel Kühne (Leiterin Social Media & Online Campaigning), Irene Roth (Praktikantin Online Campaigning), Oliver Pursell (Social Media Manager); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Iraklis Hungerberg (Senior Account Director), Meret Renggli (Junior Beraterin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Michael Wenk (Art Director), Nadine Gschwend (Art Director), Emanuel Plüss (Leiter Polygrafie); verantwortlich bei WirzFraefelPaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Nina Wirth (Producer). (pd/cbe)