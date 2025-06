Bold: Wenn der Schmerz zuschlägt

Publiziert am 11.06.2025





Verfora hat eine neue Werbekampagne für das Schmerzmittel Algifor-L forte 400 gestartet, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne führt eine neue Figur namens «Schmerzus Akutus» ein, die akute Rücken- und Gelenkschmerzen symbolisiert.

Die Figur ergänzt die bestehende Charakter-Familie des Unternehmens und wird in sämtlichen Werbemassnahmen sowie der Kommunikation am Point of Sale eingesetzt. Das Konzept stammt von der Berner Agentur Bold, die für Strategie und Umsetzung verantwortlich zeichnet.

Die Kampagne umfasst Print-, TV- und Online-Werbung und läuft schweizweit. Verfora bewirbt damit sein Medikament gegen akute Schmerzen im Bewegungsapparat. (pd/awe)