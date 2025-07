Thjnk: Wenn der Vater Futterneid hat

Publiziert am 02.07.2025

Der von Thjnk Zürich entwickelte Film thematisiert «Futterneid» innerhalb einer Familie und zeigt einen Vater, der wiederholt Lebensmittel vom Teller seiner Tochter stibitzt, schildert die Agentur in einer Mitteilung. Die Geschichte spielt mit einem bekannten Familienszenario und soll die Unwiderstehlichkeit der Migros-Frischeprodukte verdeutlichen. Das Mädchen reagiert zunehmend irritiert auf das Verhalten des Vaters, findet aber eigene Wege, mit dieser Eigenart umzugehen.

Produziert wurde der Werbefilm vom Regieduo Szymon Rose und Daniel Schäfer. Als musikalische Untermalung dient der Swing-Titel «Everybody Eats When They Come To My House» von Cab Calloway, dessen Liedtext laut Mitteilung zur Handlung des Films passt. Die Kampagne soll das Frische-Sortiment der Migros bewerben, das durch regionale Vielfalt, Saisonalität und regelmässige Qualitätskontrollen der Mitarbeiter charakterisiert wird.

Der Hauptfilm wird im Fernsehen und auf Online-Kanälen ausgestrahlt. Ergänzend wurden zwei separate Online-Videos konzipiert, die speziell das Brot- und Früchte-Sortiment der Migros in den Mittelpunkt stellen. (pd/spo)