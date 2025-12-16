GBS St. Gallen: Wenn Design auf Psyche trifft

Eine Auswahl der Arbeiten ist zum Jahreswechsel 2025/26 an mehreren Plakatstandorten in der Stadt St. Gallen zu sehen. Das GBS (Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum) St. Gallen ist eine Berufsschule, an der Marco Casile von der Agentur Festland und Alexander Kranz-Mars von der Agentur Atoll die angehenden Designerinnen und Designer im Modul «Activation Design» coachten. Am 18. November präsentierten die Teams ihre Arbeiten vor einer Jury aus Praxispartnern, Dozierenden und Studierenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die sechs Kampagnen tragen die Titel «Unbubble» (Noah Bangerter und Thais Herraiz), «komplimental» (Noemi Hildebrand und Céline Hubschmid), «Mentale Gesundheit tut gut» (Deinnah Ehrbar und Anna Lena LoPresti), «Mission Possible» (Lyna Hadjidj und Emilia Rosafio), «Buntery» (Jeremia Flammer und Melina Glanzmann) sowie «Breakout Journal» (Nova Giger und Alina Schwitter). Marcel Roos von der Psychiatrie St. Gallen und Jürg Engler von der Fachstelle Zepra begleiteten das Projekt fachlich. Gemeinsam mit Goldbach Neo ermöglichten die Institutionen die Plakatierung von vier der sechs Kampagnen. (pd/cbe)