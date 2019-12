In der aktuellen Kampagne zum Start der Wintersaison, inszeniert Jeff die Skigebiete Davos Klosters. Pünktlich zum Saisonstart hat die Agentur für die Destination eine Multichannel-Kampagne unter dem Motto «Schärfer als Du» konzipiert und realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese spielt augenzwinkernd mit dem Trend der perfekten Selbstinszenierung auf Social Media – und setzt den Fokus wortwörtlich auf das eigentlich spannende im Bild: Die Berge und Pisten von Davos Klosters.

Die Kampagne spielt über on- und offline Kanäle, wie Plakate, Digital out of Home, animierte Banner, YouTube Pre-Roll Ads sowie Social Media-Posts und -Stories. Darüber hinaus entstand eine Zusammenarbeit mit mehreren Influencern, die – als unbestrittene Meister der modernen Selbstdarstellung – den Fokus ihrer Selfies für einmal nicht auf sich selbst, sondern nur auf die schlicht noch schärfere Davoser Landschaft richten können.

Verantwortlich bei Destination Davos Klosters: Roger Manser (Head of Marketing & Sales), Samuel Rosenast (Leiter Kommunikation), Franz Josef Balmer (Stv. Leiter Kommunikation), Remy Horn (Marketing/Produkt Manager), Carmen Wenger (Social Media Manager); Verantwortlich bei Davos Klosters Bergbahnen: Martina Walsoe (Leiterin Produktdesign, Marketing & Events); verantwortlich bei Jeff: Rebecca Collins (Projektleitung), Laura Haas (Art Direction), Peter Day (Creative Direction), Davide Maligno (Motion Production & Photography) (pd/wid)