Wer könnte authentischer und glaubwürdiger vermitteln, dass man im Tessin Gegenden entdecken und erleben kann, die an exotische Orte im Ausland erinnern als Leute, die ursprünglich aus diesen Ländern kommen. In der neusten Kampagne von Ticino Turismo kommen vier Ausländer zu Wort, die schon seit vielen Jahren im Tessin wohnen. Ein Sherpa aus dem Tibet, eine Japanerin, ein Brasilianer aus Rio de Janeiro und eine Frau, die in der Nähe des Napa Valley aufgewachsen ist. Sie erzählen in ihrer Muttersprache, welche Gegend des Tessins sie an ihre Heimat erinnert und warum. Der Film schliesst mit der Feststellung «Die Welt ist ein Kanton» und lädt ein, die Welt im Tessin zu entdecken.

Als Tag-on und quasi kleiner Schmunzler entdeckt dann auch noch ein Zürcher Gast etwas im Tessin, das in an seine Heimat erinnert: nämlich den Üetliberg. In der Version für die Westschweiz kommt ein Genfer Gast zu Wort und erinnert beim Blick auf den kleinen Jet d'eau in Lugano mit den Worten «Jolie, la version miniature» an das Original in seiner Heimatstadt Genf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die vier Personen im Film werden in Online-Storys in den sozialen Medien sowie auf der Ticino-Website näher vorgestellt und man erfährt, was sie am Tessin lieben und was sie am Tessin an ihre Heimat erinnert. Der Film wird mit der bereits im Juni gestartete Plakatkampagne ergänzt, welche fünf neue Sujets zeigt, die ebenfalls daran erinnern, dass viele Orte im Tessin an exotische Orte der Welt erinnern. So zum Beispiel an den Yosemite Park, an den Arches National Park, die ligurische Küste, das Tibet oder eine Fahrt mit dem Orient-Express.

Dieser Massnahmenmix wird laut Mitteilung durch eine Digital- und Performance-Kampagne ergänzt, die auf ganz spezifische Zielgruppen ausgerichtet ist und zum Ziel hat, mittels konkreter Angebote direkt Buchungen auszulösen.

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg werden die Sujets als grossflächige Plakate gezeigt und der Film sowie diverse Content-Elemente kommen in einem breiten Mix an digitalen, sozialen und PR-Massnahmen zum Einsatz.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing), Jutta Ulrich (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp, Marietta Mügge (Kreation), Florian Bieniek (Beratung), Rolf Zimmermann (Strategie und Media); verantwortlich bei Truecolorfilms Lugano: Alvaro Vogel (Executive Producer), Andrea Todaro (Creative Director). (pd/cbe)