Publiziert am 21.06.2026

Wie viele Handys lassen sich mit einem Jahr Limmatstrom aufladen, wie viele Softdrinks kühlen, wie viele Beine epilieren? Mit solchen Alltagsvergleichen bewirbt EWZ ab Montag den Strom aus den eigenen Wasserkraftwerken an der Limmat. Umgesetzt hat die Kampagne das Studio Marvin Hugentobler.

Die Kampagne dreht sich um den sogenannten «Limmatstrom», produziert in den EWZ-Kraftwerken Letten, Höngg und Wettingen. Statt Kilowattstunden zu nennen, übersetzt EWZ die Jahresproduktion in plakative Alltagsgrössen.

Die Kampagne läuft auf Plakaten, Tramplakaten, Audiospots, Display-Ads und Social Media. Hinzu kommen ein Online-Quiz sowie ab 3. Juli eine Themenwoche namens «Limmat Love» auf Radio Energy mit Beiträgen zu Wasser, Menschen und Stromproduktion. Ergänzend tritt EWZ im Open-Air-Kino Filmfluss an der Limmat auf.

Hintergrundinformationen publiziert das Unternehmen auf dem hauseigenen Magazin powernewz.ch.

In der Mitteilung lässt sich EWZ mit der Aussage zitieren, «Limmatstrom ist erneuerbare Energie aus der Region für die Region» – eine Positionierung, die das Unternehmen mit der Kampagne unterstreichen will. (pd/cbe)