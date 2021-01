Unser berufliches wie auch privates Leben spielt sich heute zu grossen Teilen online ab. Die digitale Vernetzung erleichtert uns zwar den Alltag, ruft aber auch vermehrt Cyber-Kriminelle auf den Plan. Umso wichtiger ist es, sich bei seinen Online-Aktivitäten ausreichend gut zu schützen. Als führendes Versicherungsunternehmen hat die AXA dieses Bedürfnis bereits vor längerer Zeit erkannt und ein innovatives Cyber-Sicherheitsangebot entwickelt, das sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen richtet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 360-Grad-Kampagne von Publicis Conseil in Zusammenarbeit mit Publicis Zürich zeigt die Relevanz von Risiken im Internet auf und positioniert die AXA als Expertin für Cybersecurity. Kern der Kampagne bilden sechs von Regisseur Douglas Avery realisierte Filme, in denen der Protagonist erleben muss, wie seine Identität von Unbekannten gestohlen und missbraucht wird. «Die alptraumhaften Doppelgänger-Geschichten verdeutlichen die Gefahren von Datendiebstahl, Cybermobbing und Online-Betrug sehr eingängig und zeigen zugleich auf, wie man sich davor schützen kann», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die seit Anfang Januar in TV und Online eingesetzten Filme werden flankiert von Print-, POS-, und diversen Social Media-Umsetzungen.

Verantwortlich bei der AXA: Antonia Lepore (Head Marketing Communications), Claudia Suter (Head Brand & Advertising), Manuela Kohler (Campaign Manager), Vera Hager (Campaign Manager); weitere Verantwortlichkeiten: Publicis (Kreation und Beratung), Prodigious (Produktion), Wavemaker (Media). (pd/lom)