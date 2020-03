Mit der neuen Spotserie werden die verschiedenen Frischkäse-Produkte von Züger on- wie offline in der Deutschschweiz beworben. Dabei werden aus der Kühlschrank-Perspektive Blicke in typisch schweizerische Haushalte gewährt und die Züger-Produkte ins jeweils passende Umfeld gesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Begleitet werden die Spots auch im 2020 jeweils von Plakaten rund um die grossen Retailer wie Coop, Aldi und Lidl. Flankierend dazu sorgen Content-Massnahmen auf Social-Media-Kanälen für Aufmerksamkeit. Mit Degustationen, Promotionen, Samplings und Wettbewerben werden zudem die Produkte rund um den POS den Konsumenten vorgestellt und nähergebracht.

Verantwortlich bei Hochspannung: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Fritz Kreis, Fritz Hanselmann, Tanja Kongolo, Monika Jagodzinski, Leandro Disler, Anna Kamm, Leiv Frey, Marc Müller. (pd/cbe)