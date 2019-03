Eine neue Kampagne verbindet die vielseitigen Ausflugsregionen der BLS mit den ebenso vielseitigen Charakterzügen bekannter SC-Bern-Spieler.

Zu sehen sind die Sujets in den BLS-Zügen, in Magazinen und als Plakate in der PostFinance-Arena, wie die Agentur schreibt.

Verantwortlich bei der BLS: Julia Gamma, Aline Jossi; verantwortlich beim SCB: Melanie Sennhauser; verantwortlich bei Junghänis: Julien Junghäni, Roland Zenger; Fotografie: Terence du Fresne. (pd/cbe)