Kreisvier: Wenn Häuser sprechen könnten

Publiziert am 10.04.2025

Die Basler Agentur Kreisvier hat für Minergie eine Kampagne kreiert, die bekannte Vorurteile entkräften und die Vorteile auf den Punkt bringen soll. Dabei kommen diejenigen zu Wort, die es am besten wissen: die Minergie-Häuser selbst. Sie werden zu Testimonials und erzählen aus erster Hand, warum Minergie die klimafreundliche Lösung für Neubauten und Sanierungen ist. Wichtig war dabei, dass die «Gesichter» der Häuser klar erkennbar sind und gleichzeitig architektonisch glaubwürdig bleiben.

Die Kampagne richtet sich sowohl an private Bauherrschaften als auch an Architektinnen, Planende, Investoren und Immobilienentwickler. Sie ist auf Social Media, online und in Fachzeitschriften zu sehen. (pd/awe)