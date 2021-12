Über die Festtage produziert MySports über 70 Stunden Live-Eishockey und sorgt so für «actionreiche Weihnachten für die Schweizer Hockeyfans», wie es in einer Mitteilung heisst. Zusammen mit der Filmgerberei aus Zürich lanciert der Pay-TV-Sender einen feuchtfröhlichen Werbespot dazu, der nicht nur Jann Billeter ins Schwitzen bringe.

Wer genug hat von Besinnlichkeit und Stille Nacht, erhält gemäss Mitteilung während Weihnachten und Neujahr auf den Sportkanälen von MySports die «volle Ladung Action auf dem Eis». Es werden zahlreiche Spiele der National League, de NHL und der U20-WM gezeigt. «MySports und Eishockey stehen per se für Action – unser Ziel war, diese Welt im Kontext der Weihnachtszeit abzubilden und die verbindende Freude des Livesports zu transportieren», lässt sich MySports-Chefredaktor Toby Stüssi in der Mitteilung zitieren. Entstanden sei ein Spot, der auf «rasante Art und Weise sportliche Alternativen zu Dinner for One aufzeigt und den MySports-Moderatoren Jann Billeter, Gabriel Gasser und Lars Nay einiges abverlangt».

Verantwortlich bei MySports: Toby Stüssi (Chefredaktor); verantwortlich bei Filmgerberei: Alun Meyerhans (Regie/Drehbuch), Marike Löhr (Produzentin), Flavio Gerber (Executive Producer), Silvio Gerber (DOP), Susanne Bucher (Art Direction), Alun Meyerhans (Edit). Altes Lager (VFX). (pd/tim)