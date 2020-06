Weil die Werbebranche von einer gesunden Wirtschaft abhängig ist, hat die Zürcher Werbeagentur Inhalt und Form zusammen mit Partnern die Initiative «Restart Switzerland» ins Leben gerufen.

Entstanden ist eine nationale Kampagne, welche die Schweizer Bevölkerung auf die Wichtigkeit des Konsums sensibilisieren soll. «Die Kampagne zeigt auf, dass man mit einem Einkauf nicht nur sich selber, sondern indirekt auch anderen eine Freude machen und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft ankurbeln kann. So kann zum Beispiel der Kauf einer Packung Kartoffelchips bewirken, dass die Geburtenrate der Schweiz steigt», schreibt Inhalt und Form.

Im Zentrum der Kampagne stehen laut der Mitteilung neun TV-Spots, die mit einem Augenzwinkern davon erzählen, wie ein Konsument mit seinem Kauf eine Kettenreaktion auslöst, die schliesslich dazu beiträgt, andere Leute glücklich zu machen und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft rettet.

«Wir wollten aktiv werden und auch im Lockdown das tun was wir als Werbeagentur am Besten können. Aufmerksamkeit generieren, sensibilisieren und zum Kauf anregen», so Dominik Stibal, CEO von Inhalt und Form und Initiant von «Restart Switzerland».

Neben den Leistungspartnern Goldbach sowie den Produktionsfirmen Zweihund, Covermedia und der Übersetzungsagentur Diction, konnten die Werbeauftraggeber Emmi, Emil Frey, Ochsner Sport, Profital, Promena, Sanofi, Schweizer Obstverband, TCS und Zweifel für die Initiative gewonnen werden, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen nun Teil der Kampagne sind. Zudem wird die Initiative von den Fachverbänden SWA/ASA und Promarca unterstützt.

Neben den TV-Spots kommen Online-Videos, Display-Ads, DOOH sowie Inserate und die Landingpage restart-switzerland.ch zum Einsatz. (pd/eh)