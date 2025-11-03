Nutshell: Wenn kleine Gesten Grosses bewirken

Publiziert am 03.11.2025

Unter dem Claim «Kleine Geste, grosse Wirkung» will die Kampagne emotionale Nähe schaffen und positioniert die Mini Pralinés als kleine Aufmerksamkeit für die besonderen Momente im Alltag.

«Es geht darum zu zeigen, wie bereits eine kleine Geste grosse Wirkung entfalten kann», erklärt Yves De Prà, Regisseur und Creative Director bei Nutshell, die Intention der Kampagne.

Gedreht wurde der Werbespot in enger Zusammenarbeit mit Lindt & Sprüngli Schweiz. Neben TV und Online setzt die Kampagne auf Social Media-Formate. Das soll für eine breite Sichtbarkeit sorgen.

«Im Dialog mit unseren Konsument*innen haben wir herausgefunden, dass unsere Mini Pralinés als kleine Geste geschätzt werden. Dabei geht es um eine von Herzen kommende Aufmerksamkeit», erklärt Andrea Hänggi, Leiterin Marketing, Lindt & Sprüngli Schweiz. (pd/nil)