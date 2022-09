Für die Herbst-Out-of-Home-Kampagne der Onlineversicherung Smile hat PAM neue Sujets kreiert. Wie bereits in der Frühlingskampagne liegt der Fokus auf Haushalts- und Autoversicherung. Zu sehen ist die schweizweite Kampagne auf Plakaten und digitalen Aussenscreens. Online und auf Social Media kommen die Sujets als Banner und vertonte Animationen zum Einsatz, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

«Bereits in der von PAM kreierten Frühlingskampagne konnten wir eine signifikante Steigerung der Markenbekanntheit und Markenwahrnehmung verzeichnen. Unsere Botschaften vielen vermehrt auf und verankerten die Marke Smile verstärkt in den Köpfen. Mit unseren neuen Sujets knüpfen wir an diesem Erfolg an und steigern nochmals unsere Präsenz beim Schweizer Publikum», wird Smile-CMO Joséphine Chamoulaud zitiert.

Grossflächig Poster spielen mit Platzierungskontext

Nebst dem regulären Aushang wirbt Smile auch auf grossflächigen Postern. Hierfür hat PAM zwei weitere Sujets kreiert, welche inhaltlich mit dem Kontext der Platzierung spielen. So bezieht sich das Megaposter in der Unterführung der Zürcher Hardbrücke auf die Höhe der Unterführung, die für gewisse Fahrzeuge problematisch sein könnte. Und an der Weinbergstrasse wurden alle regulären Kampagnensujets um ein Grossformat arrangiert, welches mit seinem Platzierungsbezug zum Versicherungswechsel auffordert.

Verantwortlich bei Smile: Pierangelo Campopiano (CEO), Joséphine Chamoulaud (Head Marketing und E-Commerce), Ivana Gonzalez (Projektleitung Digital Marketing); verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction); verantwortlich bei nova impact (Mediaagentur): Sandra Fehr (Managing Partner), Marcel Bieri (Senior Media Consultant). (pd/cbe)