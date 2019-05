Komet widme die Interdiscount-Kampagne den Leuten, die eine Heimlieferung nicht abwarten können und darum das Produkt selbst abholen. Diesem Bedürfnis komme die Coop-Tochter mit ihren 180 Filialen in der ganzen Schweiz entgegen und wolle das Cross-Channel-Angebot nun schweizweit bekannt machen, wie es in einer Mitteilung heisst.







Das Resultat ist eine bewusst slapstickartig überzeichnete Kampagne, die mit einem Augenzwinkern Antwort auf die Frage «Selber abholen?» gebe – aktuell sei sie im Fernsehen, in Sozialen Medien, auf Plakatwänden und in Printmedien zu sehen.







Verantwortlich bei Interdiscount: Martin Koncilja (Leiter Marketing); Marion Pfäffli (Leiterin Mediaplanung & Kampagnen); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (Creative Direction); Claudio Parente (Art Direction/Konzept); Daniel Müller (Text/Konzept): Corinne Hert (Leiterin Beratung), Sascha Schilt (Beratung); Filmproduktion: Zeitsprung Commercial; Selim Sevinc (Produzent); Tim Löhr (Regie); Fotografie: Seven Pictures; Bildbearbeitung: Detail; Media: The Whole Media. (pd/log)