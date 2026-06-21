Publiziert am 21.06.2026

Die Kampagne macht die Unauffälligkeit der Aufzüge und Fahrtreppen zur eigentlichen Aussage: Im Zentrum steht nicht ein dramatisches Bild, sondern der reibungslose, unspektakuläre Betrieb selbst. Für den OOH- und DOOH-Bereich setzt die Kampagne auf reduzierte Sujets, die diese Monotonie als Beleg für Zuverlässigkeit präsentieren.

Auf Social Media wird der Gedanke weitergeführt: Influencer, YouTuber oder Regisseure suchten gezielt nach dramatischen Drehorten – ein Schindler-Aufzug komme dafür nicht infrage, weil dort nichts passiere.

«Im Zentrum der DOOH-Kampagne steht unser wichtigster USP: die nahezu hundertprozentige Verfügbarkeit unserer Aufzüge und Fahrtreppen. Möglich wird dies durch unsere schweizweite Präsenz und die hohe Kompetenz unserer Serviceteams. Rund um den Slogan «unaufgeregt zuverlässig» entstanden für die Social-Media-Kampagne drei humorvolle Kurzgeschichten», lässt sich Roman Schenkel, Head Marketing & Communications bei Schindler Aufzüge AG, in einer Mitteilung zitieren.

Umgesetzt wird die Kampagne ab Montag schweizweit über OOH, DOOH, Social Media (Meta, LinkedIn, TikTok) und Display Ads. Konzipiert hat sie die Zürcher Agentur Rosarot, die Social-Media-Umsetzung liegt bei der 2025 gegründeten Inhouse-Agentur What The Duck. (pd/cbe)