Kargo: Wenn Oma die Haltestelle vergisst

Die gemeinnützige Organisation Alzheimer Schweiz macht je eine Woche vor und nach dem Weltalzheimertag vom 21. September in städtischen und regionalen Verkehrsbetrieben auf Demenz aufmerksam, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu diesem Anlass konzipierte Kargo Kommunikation die landesweite Kampagne «Und wieder vergass ich meine Haltestelle», bestehend aus Hängekartonagen und Railboard-Poster. Ergänzend dazu sei ein entsprechendes Mailing versandt worden. Die dreisprachige Kampagne will gemäss Kargo Informationen zur Krankheit und zum Leben mit Demenz verstärkt ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit rücken.

Ob zu Krankheitsanzeichen, zur Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung, zur Alltagsgestaltung und Entlastungsangeboten oder finanziellen und rechtlichen Aspekten: Durch die Kampagnensujets sollen Demenzbetroffene und Angehörige über die Webseite von Alzheimer Schweiz Zugang zur Information und Beratung erhalten.







Verantwortlich bei Alzheimer Schweiz: Evelyne Hug (Leiterin Kommunikation und Fundraising); verantwortlich bei Kargo: Christoph Balsiger (Creative Direction & Text Konzeption), Hannes Stark (Text Konzeption), Raïssa Lara Lütolf (Graphic & Interaction Designer), Manja Koschker (Marketing & Communications Manager). (pd/lol)