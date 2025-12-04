Publiziert am 04.12.2025

Im Zentrum der Kampagne steht ein Film, in dem ein Mann einen Anruf seiner eigenen Zukunft erhält und dazu ermutigt wird, sein Glück aktiv zu gestalten.

Die Geschichte stellt Mut, Offenheit und den Blick nach vorne als zentrale Faktoren für persönliche Entwicklung in den Vordergrund. Die Festtage werden dabei nicht als Abschluss des Jahres, sondern als Startpunkt in eine selbstbestimmte Zukunft inszeniert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Festtage nicht als Ende des Jahres, sondern als Aussichtsplattform in die Zukunft zu inszenieren, passt zum Anspruch von Swisscom», wird Felix Zürcher, Projektleiter Campaigning bei Swisscom, in der Mitteilung zitiert. «Mit der Kampagne legen wir einen hellen, aktivierenden Gegenpol zur sonst eher im Kerzenschein stattfindenden Weihnachtswerbung.»

Die Kampagne läuft schweizweit bis zum 11. Januar 2026 im TV, Kino, Online und auf Social Media. (pd/cbe)