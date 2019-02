«Rede über Organspende. Deinen Liebsten zuliebe», so die Botschaft der neuen Sensibilisierungskampagne, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen mit Swisstransplant am Montag lanciert hat. Gemäss Umfragen befürworten 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung die Organspende, doch nur die wenigsten teilen ihren Willen den Angehörigen mit. Ziel der Kampagne ist denn auch nicht, Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern auf die Entlastung der Angehörigen hinzuweisen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jede und jeder kann plötzlich mit der Frage konfrontiert sein, ob die Organe eines verstorbenen Angehörigen zur Entnahme freigegeben werden sollen oder nicht. Dies ist ein sehr schwieriger Entscheid. Wer also seinen Willen zur Organspende frühzeitig kundtut, entlastet seine Familie ungemein – und entscheidet selber, was nach dem Tod mit dem eigenen Körper geschieht.

Die Kampagne erstreckt sich über drei Jahre bis 2021. Das jährliche Budget liegt bei 1,17 Millionen Franken. Herzstück der Kampagne ist ein Videoclip, der das heikle Thema der Organspende auf humorvolle Weise anspricht.

Der Bevölkerung stehen überdies ein Informationsfilm zur Willensäusserung, eine Informationsbroschüre mit integrierter Organspende-Karte sowie zahlreiche weitere Materialien zur Verfügung.

Weitere Informationen sind auf der Seite leben-ist-teilen.ch zu finden.

Ende 2018 wurde eine neue Höchstzahl von 18,6 Spender pro Million Einwohner erreicht. Mit der Verlängerung des Aktionsplans «Mehr Organe für Transplantationen» soll diese Zahl bis 2021 auf 22 Spender pro Million Einwohner erhöht werden. (pd/as)