Publiziert am 15.06.2026

Den «Curtain Call», die traditionelle Schlussverbeugung am Ende einer Vorstellung, macht die Basler Agentur Kreisvier zum zentralen Element der Kampagne «Leben ist Theater». Zum Ende der Theatersaison treten auch Mitarbeitende von Empfang, Garderobe, Gastronomie und Administration sowie aus Technik, Kostüm und Bühnenbild vor das Publikum. Zu sehen ist das im Video zur Kampagne:





Der Schweizerische Bühnenverband ist die Dachorganisation der subventionierten Berufstheater. Ihm gehören nach eigenen Angaben 87 Bühnen in der Deutschschweiz, der Romandie, dem Tessin und in Liechtenstein an (pd/nil)