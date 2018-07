Publicis: Wenn Versicherte die Hauptrolle spielen

Die AXA Schweiz ist gemäss einer Mitteilung der grösste KMU-Versicherer der Schweiz. Die Bedürfnisse ihrer Kunden seien dabei so unterschiedlich wie die KMU selbst. Diese Vielfalt möchte die Versicherung mit ihrer neuen Kampagne aufzeigen und stellt deshalb echte KMU-Kunden in den Mittelpunkt. Denn ihr Erfolg sei der beste Beweis für die Qualität der AXA als vertrauensvoller Partner in allen Lebenslagen.

Herzstück der Kampagne bildet die Plattform AXA.ch/partner. Zum Kampagnenstart wurden hier fünf Online-Spots mit echten Kunden gezeigt, die über echte Erlebnisse mit der AXA berichten. Weitere KMU kommen auf Bannern, Anzeigen oder POS-Plakaten in ihrer jeweiligen Region zum Zug. Egal ob Display, Social-Ad oder Native Advertising: Die Kunden und ihre Unternehmen stehen immer im Vordergrund.

Interessierte KMU-Kunden können sich der Kampagne jederzeit anschliessen, die Liste wird laufend erweitert. Je mehr KMU sich auf der Webseite präsentieren, umso sichtbarer wird die Vielfalt der Kunden. Darüber hinaus enthält die Landingpage relevante Mehrwerte wie nützliche Services für die KMU. Ergänzt wird der Hub mit Blogbeiträgen und Content-Videos, die auf der Homepage AXA.ch veröffentlicht werden. Die Kampagne ist seit Mitte Juli in der ganzen Schweiz zu sehen.

Verantwortlich bei der AXA: Claudia Suter (Head Brand & Advertising / Head Marketing Communication a.I.), Sebastian Suter, Robin Brügger, Manuela Kohler (Projektleitung), Franziska Wildi, Daniela Gerber (Content), Julia Wunsch, Annabel Klein (Social Media), Jochen Fuchs, Timo Fegeler (YouTube, SEA/SEO); verantwortlich bei Publicis: Johannes Raggio (Creative Director), Sandy Pfuhl (Art Director), Hannah Zuttel (Grafik), Yannick Schaller (Text), Frank Lang, Lena Altorfer (Strategie), Flavio Muff, Elena Tzetanova (Digital), Cathy Nyffenegger, Nuria Buechi, Mikael Haak (Beratung); verantwortliche Mediaagenturen: Havas Media (Display); Capture Media (Native-Advertising); Hutter Consulting (Video und Social-Ads auf Facebook). (pd/maw)