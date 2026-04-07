Publiziert am 07.04.2026

Im Zentrum des 90-sekündigen Films steht die Figur Freddy, ein Wätterschmöcker, der dank eines automatischen Bewässerungssystems für Balkone und Terrassen plötzlich mehr freie Zeit hat. Regie führte Rafael Kistler, bekannt durch die SRF-Serie «Tschugger».

Für die Produktion standen drei der sechs bekannten Muotathaler Wätterschmöcker vor der Kamera: Karl Hediger, Roman Ulrich und Silvan Betschart. Neben dem Hauptspot umfasst die Kampagne eine Kurzversion sowie vier 15-sekündige Clips für den Online-Einsatz.

Boum entwickelt Bewässerungssysteme für Balkone und Terrassen. (pd/cbe)