Im Zentrum des 90-sekündigen Films steht die Figur Freddy, ein Wätterschmöcker, der dank eines automatischen Bewässerungssystems für Balkone und Terrassen plötzlich mehr freie Zeit hat. Regie führte Rafael Kistler, bekannt durch die SRF-Serie «Tschugger».
Für die Produktion standen drei der sechs bekannten Muotathaler Wätterschmöcker vor der Kamera: Karl Hediger, Roman Ulrich und Silvan Betschart. Neben dem Hauptspot umfasst die Kampagne eine Kurzversion sowie vier 15-sekündige Clips für den Online-Einsatz.
Boum entwickelt Bewässerungssysteme für Balkone und Terrassen. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Nutshell: Rafael Kistler (Directing DP), Yves De Prà (Executive Producer, Co-Lead), Monika Häfliger (Producerin, Set Design, Styling), Nicolas Leuthold (Postproduction), Oliver Rogers (Tonmeister), Simon Hardegger (Grading); verantwortlich bei Boum: Ludwig Auer (Founder & CEO).