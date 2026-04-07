07.04.2026

Nutshell

Wätterschmöcker haben plötzlich Zeit

Die Zürcher Produktionsfirma Nutshell hat einen Werbefilm für das Berner Start-up Boum realisiert, das Bewässerungssysteme für Balkone und Terrassen entwickelt. Im Spot treten drei echte Muotathaler Wätterschmöcker auf.
Publiziert am 07.04.2026

Im Zentrum des 90-sekündigen Films steht die Figur Freddy, ein Wätterschmöcker, der dank eines automatischen Bewässerungssystems für Balkone und Terrassen plötzlich mehr freie Zeit hat. Regie führte Rafael Kistler, bekannt durch die SRF-Serie «Tschugger».

Für die Produktion standen drei der sechs bekannten Muotathaler Wätterschmöcker vor der Kamera: Karl Hediger, Roman Ulrich und Silvan Betschart. Neben dem Hauptspot umfasst die Kampagne eine Kurzversion sowie vier 15-sekündige Clips für den Online-Einsatz.

Boum entwickelt Bewässerungssysteme für Balkone und Terrassen. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Nutshell: Rafael Kistler (Directing DP), Yves De Prà (Executive Producer, Co-Lead), Monika Häfliger (Producerin, Set Design, Styling), Nicolas Leuthold (Postproduction), Oliver Rogers (Tonmeister), Simon Hardegger (Grading); verantwortlich bei Boum: Ludwig Auer (Founder & CEO).


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