Was bringt Werbung, wenn sie niemand sieht? Diese Frage stellt das von Jung von Matt für «Post Advertising» entwickelte neue Kommunikationskonzept. Das Angebot der Schweizerischen Post umfasst unter anderem Direct-Werbung, OOH und komplett digitale Lösungen und richtet sich an werbetreibende Grossunternehmen, KMUs und Mediaagenturen. Damit liefert die Post gemäss einer Mitteilung auch gleich die Antwort auf die eingangs gestellte Frage: Durch crossmediale und flexible gestaltbare Lösungen kommt Werbung von «Post Advertising» immer da an, wo sie ankommen soll.

Umgesetzt wird das Kommunikationskonzept sowohl extern wie auch intern bei der Post mit Hilfe von dynamischen Bildkonzepten und prägnanten, plakativen Headlines in Online-Werbemitteln, Inseraten, Screens, Social-Media-Assets und auf einer eigenen Website. Die zugehörige Awarenesskampagne wird über branchenspezifische Print- und Online-Produkte als auch auf Screens in Mediaagenturen ausgespielt. Sie ging am 25. April 2022 in Deutsch und Französisch live.

In die Kampagne involviert waren mehrere Agenturen von Jung von Matt: Während Jung von Matt Limmat übergeordnet für die gesamte Strategie und Kreation verantwortlich war, erstellte Jung von Matt Tech die zugehörige Website. Diese kommuniziert als barrierefreie Landingpage die zentrale Botschaft und das Angebot der Post für Werbekundinnen und -kunden laut Mitteilung «einfach, klar und mit Fokus auf das Wichtigste». Die Website greift das dynamische Bildkonzept und die Headlines der Awarenesskampagne auf und ergänzt sie durch Animationen, Page Transitions und Dynamic Loading.

Die gesamten Arbeiten orientierten sich wiederum am optimierten Auftritt der Schweizerischen Post, der in Begleitung von Jung von Matt Brand Identity geschärft wurde.

Verantwortlich bei der Schweizerischen Post: Martin Bütler (Leiter Marketing & Sales Solutions), Karina Chodorowska (Leiterin Vermarktung Werbung), Fabiène Bachmann (Vermarktung Werbung), Michelle Schneider (Vermarktung Werbung); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Cansu Sezer (Creative Direction), Frederik Dreier, Elif Soysal (Text), Pia Chlumetzky (Strategie), Anoushé Dastmaltschi (Projektleitung), Thomas Steiner (Chief Client Officer), Carsten Jamrow (Executive Creative Director); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Emmanuel Denier (Screen Design), Brian Rossbach (Grafikdesign), Florian Graf, Andrin Gorgi (Content), Manuela Tappe (Art Direction), Amir Ferhatbegovic (UX Consulting), Manuel Meister, Samuel Hauser, Radek Zajac, Dominik Ofiara, Piotr Kamiński, Piotr Skwira (Development), Michael Hümbeli (Projektleitung), Michelle Scholz (Managing Director, Creation & Experience), Stefan Bruggmann (Managing Director, Technical Consulting); verantwortlich bei Jung von Matt Service: Jlona Kopf, Fabrizio Rutishauser, Desirée Lanz, Lisa Moser, Chiara Killer (Medienrealisation). (pd/tim)