Publiziert am 02.04.2025

Die Kampagne wird an den Flughäfen Basel-Mulhouse und Genf sowie an den Bahnhöfen in Bern, Lausanne, Luzern, Winterthur und Zürich ausgespielt, wie Uber in einer Medienmitteilung schreibt. Die Werbebotschaften erscheinen in Deutsch, Französisch oder Englisch, abhängig vom jeweiligen Standort.

Nach Angaben des Unternehmens machen internationale Nutzer im Jahr 2024 fast 20 Prozent der Fahrgäste in der Schweiz aus, mit Herkunft aus 165 verschiedenen Ländern. In Basel und Genf gehören die Flughäfen zu den meistgewählten Zielen, während in Bern, Lausanne und Zürich die Bahnhöfe stark frequentiert werden.

Laut Uber führt nahezu jede fünfte über die App gebuchte Fahrt zu einem Flughafen oder Bahnhof oder beginnt dort. Mit der aktuellen Kampagne will das Unternehmen seine Präsenz an diesen Standorten verstärken.

Uber versteht sich als Technologieunternehmen, das über seine App Personenbeförderung und Warenlieferungen ermöglicht. Das Unternehmen ist derzeit in mehr als 11’000 Städten in 71 Ländern aktiv und erreicht nach eigenen Angaben inzwischen über 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung. (pd/nil)