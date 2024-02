GratisWasser: Werbung auf Flaschenetiketten statt Plakaten

Seit letztem Sommer sind auf tausenden von Flaschen Werbung für Hundeleinen, eine Sprachschule oder Falafel und Honig zu sehen. Das Zürcher Startup GratisWasser verkauft das Flaschenetikett als Werbefläche und macht das Wasser dadurch gratis für die Konsu- mentinnen und Konsumenten, teilt es am Dienstag mit.

Verteilt wird das GratisWasser von einem Vertriebsnetz: Unternehmen verteilen die Flaschen kostenlos an ihre Kundschaft. Dafür konnten interessante Partner gewonnen werden. Kunden der Optiker-Geschäfte von VIU kommen beim Brillen-Anprobieren und beim Sehtest in Genuss einer kostenlosen Flasche Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Auch die Startup- Förderer von Venturelab oder der Tattoo-Riese 2nd Skin bringen die Flaschen mit Werbung in Umlauf.



Das Gründerteam: Eishockey-Profi Christoph Bertschy, Deborah Archetti und Gaël Riesen (Bild: Sharlin Sanchez)

Zehn Rappen werden pro Flasche gespendet. Damit sind schon 2500 Franken für wohltätige Organisationen generiert worden. Davon profitiert hat bereits die Stiftung Kinder- krebsforschung Schweiz. (pd/spo)