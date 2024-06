Drop8 | OMD: Werbung zeigt Nati-Ergebnisse in Echtzeit

Publiziert am 17.06.2024

Auch McDonald’s Schweiz zeigt sich mit der aktuellen Werbekampagne in Fussballfieber. In einer DCO (Dynamic Creative Optimization) Strategie werden der Spielstand der Schweizer Spiele und weitere Werbemittelinhalte dynamisch und in Echtzeit in die Online- und PDOOH-Werbung integriert, teilen die Agenturen Drop8 und OMD mit. Die Werbung weist auf die 1-Franken-Hamburger-Aktion hin, die an allen Spieltagen der Schweizer Fussballnationalmannschaft gilt.

Die Kampagne ist an sämtlichen Spieltagen der Schweizer Nati live und startete mit dem ersten EM-Spiel gegen Ungarn am Samstag. Bereits ab Mitternacht wurden die SchweizerInnen durch einen Countdown auf den Anpfiff des Spiels eingestimmt. Das Herzstück der Kampagne bildet die Echtzeit-Integration des Spielstands in die Werbemittel über einen Live-Feed, der dynamische Botschaften abhängig vom Spielstand der Nati ausspielt und so der Kampagne zusätzliche Relevanz verleiht. In einer dritten Phase wurde die Kommunikation dynamisch an das Endresultat angepasst, sodass die Freude über den Sieg nicht nur in den Festzelten, sondern auch in der Werbung spürbar wurde.

Première auf APG-Screens

Dieser technisch anspruchsvolle DCO-Ansatz kam schweizweit erstmals auf den Screens der APG, u.a. an den Bahnhöfen Zürich HB und Lausanne-Gare, zum Einsatz. Im Quartett von OMD Schweiz, Vistar Media, APG und Drop8 wurde eine Lösung entwickelt, die nun weitere innovative Aussenwerbestrategien auf den reichweitenstärksten Screens der Schweiz ermöglicht. Für eine optimale nationale Abdeckung der dynamischen Kampagne, wurden zusätzlich Premium Street & ÖV Screens auf dem Netzwerk von Goldbach Neo belegt. Vistar Media stellte als renommierter Tech Provider im DOOH-Bereich die technische Produktion und reibungslose Funktionalität der dynamischen OOH-Werbemittel sicher.









Auch Online wurden Fussballfans über den 1-Franken-Hamburger und das aktuelle Fussballgeschehen informiert. Die dynamische Creative Ausspielung wurde crossmedial als grossflächige Banner auf Mobile- und Desktop-Positionen verlängert. Gestützt auf eine langjährige Zusammenarbeit übernahmen Drop8 und Seenthis in Kollaboration mit TBWA die Produktion der Online-Werbemittel, inklusive des massgeschneiderten Live-Feeds für die dynamische Ausspielung der Live Resultate und Botschaften.

Am Samstag berichtete der Blick über die 1-Franken-Hamburger-Aktion und bemerkte «einen Hacken». Im Kleingedruckten beschränke McDonald’s die Anzahl Burger auf drei pro Person. Ausserdem gelte das Angebot für den Lieferdienst nicht. (pd/spo)