Jugendliche leben ihren eigenen digitalen Lifestyle, und dem will Sunrise künftig noch besser entsprechen. «Nach der Netzqualität, den Konvergenzangeboten und dem Geschäftskundenbereich fokussieren wir jetzt noch stärker auf das Jugendsegment», so Sunrise-CEO Olaf Swantee. Ein erster Schritt seien die neuen Angebote für unter 30-Jährige. Als nächster Schritt will sich Sunrise laut einer Mitteilung auf höchster Ebene regelmässig mit verschiedenen Gruppen von Jugendlichen austauschen, um ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen und einen einzigartigen Service für ihren digitalen Alltag zu bieten.

Dieser Alltag der unter 30-Jährigen steht denn auch im Zentrum der Young-Kampagne: Die Daten bei Sunrise sowie von Studien hätten gezeigt, dass Jugendliche ihr Telefon heute für alles brauchen würden – ausser zum Telefonieren. «Die Jungen brauchen Daten, Daten, Daten, aber kaum mehr das Telefon – höchstens noch, wenn die Oma sie anruf», lässt sich Christoph Timm, verantwortlich für Brand Strategy und Marketingkommunikation bei Sunrise, in der Mitteilung zitieren. Mit den neuen unlimitierten Angeboten entspreche Sunrise Young jetzt noch mehr dem Nutzerverhalten der Jugendlichen. So gibt es jetzt beispielsweise das erste Mobilabo, das voll und ganz auf die Nutzungsgewohnheiten der Digital Natives ausgerichtet ist und unlimitierten Datenverbrauch mit 4G+ bietet – etwaige Telefonanrufe werden dann separat verrechnet.



Für die Kampagne baten Publicis und Sunrise zwanzig Jugendliche aus der ganzen Schweiz zwischen 16 und 25, ihren Handyalltag zu dokumentieren: So filmten sich diese jeweils nach der Benutzung ihres Handys kurz und sagten, was sie gerade nutzten. Aus diesen Kürzest-Selfies wurde für jeden Jugendlichen eine verfilmte Tages-Statistik zusammengeschnitten – «Ein Tag im Handy von Nicole» beispielsweise. Diese Form von Selfie-Filmen, die ab sofort vorwiegend auf Online- und Social-Media-Kanälen läuft, entspreche in Form und Inhalt den Kommunikationsgewohnheiten der Jugendlichen.













Die Kampagne wird erweitert durch Plakate, Digital OOH und Banner, für die der Fotograf Lukas Gansterer und Publicis verschiedene Jugendliche durch ihren Tag begleiteten und ihre Handy-Nutzung fotografierten – von frühmorgens im Bett bis zum abendlichen Treffen mit Freunden.

Verantwortlich bei Sunrise: Christoph Timm (Director Brand Strategy & Marketing Communication), Sandra Seydel (Senior Marketing Manager), Marc Halm (Senior Marketing Manager Online & Social Media), Sarah Fuchs, Nicolas Müller (Lernende); verantwortlich bei Publicis: Peter Brönnimann, Johannes Raggio (CD), Michael Brauchli (Head of Art), Yannick Schaller (Text), Mona Fluri (Art Direction), Jan Theus (Grafiker), Nicolas Leuthold, Nicole Waldis (Lernende), Matthias Städeli, Angelos Apostolidis, Franziska Wiesner (Beratung), Thomas Wildberger (CEO); verantwortlich bei Crossmedia Produktion:Prodigious (Inhouse Produktion Publicis), Suzana Kovacevic (Integrated Producer), Stefan Rüegg (Head of Video Production), Pierre Copsey (Videoproduktion), Philipp Zubler, Marco Christen, Dario Schmid (Video & Motion Graphics Produktion) Martin Ottinger (Bildbearbeitung), Lina Baumann (Casting und Fotoproduktion), Lesley Ryffel (Production Manager), Lukas Gansterer (Fotografie). (pd/eh)