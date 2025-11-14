Wirz: Wichtel Finn gibt die Tradition weiter

Publiziert am 14.11.2025

Die Migros-Weihnachtskampagne 2025 setzt die beliebte Wichtel-Tradition fort. Im fünften Film mit Wichtel Finn steht das Thema Familie und Generationen im Mittelpunkt. Die von Wirz kreierte Kampagne zeigt den Wichtel in verschiedenen Lebensphasen – vom Kind über den Teenager bis zum Erwachsenen. Verbindendes Element ist dabei eine kleine Geste seines Vaters, eine Tradition, die Finn später selbst weiterführt.

«Weihnachten erinnert uns daran, dass die wertvollsten Geschenke nicht unter dem Baum liegen, sondern in den gemeinsamen Momenten, die wir miteinander erleben», wird Giovanna Colucci, Projektleiterin Campaigning bei der Migros, in einer Mitteilung zitiert. Das Kampagnenmotto «Weihnachten ist, was wir weitergeben» rückt diese kleinen Momente und Traditionen, die Generationen verbinden, in den Mittelpunkt.

Musikalisch untermalt wird der Film von «Father and Son» von Yusuf / Cat Stevens. Für Jan Kempter, Creative Director bei Wirz, war von Anfang an klar, dass der Film nach diesem Song klingen muss: «Der Song begleitet die Geschichte nicht zufällig – er fasst in wenigen Takten zusammen, worum es geht: um Liebe, ums Loslassen und um das Weitergeben von Emotionen, die bleiben.»

Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt: Neben dem Hauptfilm gibt es Online-Videos, Social-Media-Posts, DOOH-Umsetzungen, Inserate, Display Ads und Content im Migros Magazin.

Auf der Weihnachtsplattform migros.ch/finns-welt, entwickelt von Mutabor und Apps with love, können Kinder und Eltern in Finns Welt eintauchen. Die Plattform bietet neben der Hörspielreihe auch Spiele und interaktive Elemente. (pd/cbe)