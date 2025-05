Ingo: Wie 1,5 Milliarden Smoothies pro Jahr

Publiziert am 02.05.2025

EWZ produziert in eigenen Solar- und Wasserkraftwerken in Zürich und Graubünden genügend erneuerbare Energien, um 100% des täglichen Strombedarfs der Kundschaft in der Grundversorgung zu decken.

Die Herausforderung für die Agentur Ingo war es, diese sehr technischen Fakten emotional sprechen zu lassen. Die kreativen Köpfe haben nachgerechnet und dabei Zahlen-Inspirationen gefunden. Es ist eine Kampagne entstanden, die auf überraschend kundenrelevante Weise das Differenzierungsmerkmal von EWZ inszeniert, heisst es in einer Mitteilung.

«Man nimmt die Jahresproduktion von Strom, der vor Ort in Stauseen, im Wasserkraftwerk Letten oder auf Zürichs Solardächern produziert wird. Dann teilt man sie durch den Strombedarf, den ein Haushaltsgerät pro Einsatz braucht», erklärt Katrin Rüesch, Senior Kampagnenleiterin bei EWZ.











Jonathan Heyer hat in akribischer Detailarbeit die Filme und Bilder dazu umgesetzt. Samuel Wicki, Kreativdirektor bei INGO. Das Storytelling schafft ein Bewusstsein dafür, dass die Energie für ganz normale elektrische Alltagsdinge aus lokalen EWZ-Produktionsstätten in der Schweiz kommt.

Die Kampagne ist ab Montag bis Mitte Juni in Zürich und Graubünden in Videos, auf Plakaten, im ÖV, auf Social Media, digital und im Kino zu sehen. Zusätzlich wird die Community auf spielerische Art und Weise mit dem Drop Game «Fange Früchte und gewinne ein E-Bike» aktiviert. (pd/spo)