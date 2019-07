By the way studio

Agentur schliesst den Standort in Bern

Stattdessen entsteht in Thun ein «aufstrebender Kommmunikationshub». Dieser Schritt sei mehr als sinnvoll.

