Anfang Jahr hat Dachcom den Pitch von Marketing Schweizer Holz für das Label Schweizer Holz für sich entschieden. Nun präsentiert die Agentur erste Arbeiten.

Setzte die bisherige Kampagne für Schweizer Holz unter dem Motto Woodvetia auf lebensgrosse Holzfiguren bekannter Schweizer Persönlichkeiten, so legt die neue Gesamtkommunikation den Fokus auf die realen und vielseitigen Vorteile, die der einzigartige Rohstoff bietet. Dies anhand von beeindruckenden Bauobjekten aus der ganzen Schweiz, denn die Möglichkeiten mit Schweizer Holz sind so vielfältig wie das Land Schweiz selber, heisst es in einer Mitteilung.

So spielt die Leitidee «Das Land der Holzvielfalt» denn auch mit dem, was die Schweiz und somit auch Woodvetia in der Essenz ausmacht: die verschiedenen Regionen, Kulturen und Persönlichkeiten. Dies drückt sich in witzigen Headlines wie «Wie eine Zürcherin einer Ausserrhoderin ihre Ecken und Kanten zeigte» oder «Wie einem Obwaldner nur eine waschechte Obwaldnerin ins Haus kam» aus.

Herzstücke der Kampagne sind ein nationales TV-Sponsoring sowie die neue Website, mit welcher erstmals ein zentraler Hub für alle Zielgruppen (B2C, B2B, Nutzer) geschaffen wurde. Zudem wurde das Label Schweizer Holz einem sanften Redesign unterzogen.

Ziel der Kommunikation ist es, die Nachfrage nach einheimischem Holz bei allen Zielgruppen zu steigern und den individuellen, umwelttechnischen und volkswirtschaftlichen Nutzen von Schweizer Holz bei der Gesamtbevölkerung zu verankern.

Neben der Präsenz im TV und der neuen Website kommen verschiedene Massnahmen für Endkunden und B2B zum Einsatz: eine gesamtschweizerische Plakatkampagne, Mailings, Starterkits, Dokumentationen, Beschriftungen sowie Online- und Social-Media-Marketing-Massnahmen.

Verantwortlich bei Marketing Schweizer Holz: Martina Neumüller-Kast (Leiterin Marketing). Verantwortliche Agentur: Dachcom-Team Rheineck / St. Gallen. (pd/cbe)