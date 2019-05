Junghänis: Wie es auch Spätaufsteher auf den Bus schaffen

Die Berner Kreativagentur Junghänis wurde von der BLS beauftragt, die Vorteile der lezzgo-App mit einer Kampagne zu bewerben. Sämtliche Werbemittel folgen demselben Insight, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Da Ticketlösen nun so schnell geht, schaffen es auch Spätaufsteher auf ihren Zug, ihren Bus oder ihr Schiff.





Für die Realisation der Bewegtbildmassnahmen hat Junghänis mit dem Regisseur Jyri Pasanen und VideoBlink zusammen gearbeitet. Die fotografische Umsetzung des Printmotivs stammt von Fabian Hugo. Die Mediaplanung übernahm Out of Home Media. Die Kampagne ist im Mai in der Deutsch- und der Westschweiz präsent. Sichtbar ist sie im Kino, Print sowie auf verschiedenen Mobile-, Online- und Social-Media-Kanälen.







Verantwortlich bei der BLS: Aline Jossi, Kampagnenmanagerin; Anja Méroz, Teamleiterin Marketingkommunikationsplanung; Julia Gamma, Leiterin Marketingkommunikation; verantwortlich bei Junghänis: Julien Junghäni (AD), Roland Zenger (AD), Martin Arnold (Freelance CD) Verantwortlich bei Out of Home Media: Florian Walz (CEO)(pd/wid)