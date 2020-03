Salt Fiber, Salt Mobile – in der breiten Öffentlichkeit ist der Telekomanbieter Salt mit seinen Produkten und Dienstleistungen gut etabliert. Dass Salt aber auch im Business-Bereich erstklassige Lösungen anbietet, ist noch nicht so bekannt. Aus diesem Grund hat Ogilvy für Salt eine eigene B2B-Kampagne entwickelt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Im Vordergrund stehen dabei die drei ausgewiesenen Stärken von Salt im Business-Bereich: Qualität, Klarheit im Angebot und Kundennähe. Diese Stärken werden in direkte Verbindung zu verschiedenen namhaften Salt-Business-Kunden gebracht, zeichnen die entsprechenden Qualitäten doch jeweils beide Unternehmen gleichermassen aus.

Die Kampagne startet mit drei plakativ inszenierten Sujets und es sind bereits weitere Massnahmen mit nationalen und internationalen Schweizer Salt-Kunden in Vorbereitung sowie eine Weiterführung des Konzepts auf Social Media, im Direct Marketing und als Bewegtbild. (pd/cbe)