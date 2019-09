Mit inzwischen über 1000 offiziell registrierten Brauereien hat sich die Schweiz in kurzer Zeit zum Land mit der höchsten Dichte an Brauereien weltweit entwickelt. Das Bedürfnis nach authentischem, also nach traditionellem Handwerk gebrautem Bier aus der Region, ist gross.

Zum ersten Mal stellen in Zürich während acht Tagen 21 verschiedene Bars, Restaurants und Locations das Thema Bier ins Zentrum und nähern sich ihm von ganz unterschiedlichen Seiten. Von klassischen Degustationen bis hin zu Tap Takeovers, Blindverkostungen und Spieleabende rund ums Thema bietet die Week allerhand an Events. Den Abschluss der abwechslungsreichen Bierwoche bildet das zum fünften Mal in Folge durchgeführte Craft Beer Festival Zürich mit Live Music und Soul Food.

Das Zürcher Branding Studio Saloon hat dem Event das passende Kleid geschneidert, wie es in einer Mitteilung heisst. «Das rotzige Bildmaterial und die konsequente Farbumsetzung verbinden die Touchpoints der Event- und Festivalkommunikation auf süffige Weise», schreibt die Agentur.

Verantwortlich bei Inter Comestibles 87: Roland Rüegsegger, Thom Zürcher; verantwortlich bei Saloon: Mario Zoller, Marcel Britt. (pd/cbe)